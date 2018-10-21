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رياضة

الخطيب: سعداء بإصرار برزنتيشن على عقد رعاية الأهلي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:41 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
مى فهمى - عمرو الحلوانى
أبدى محمود الخطيب رئيبس مجلس إدارة النادى الأهلى سعادته الغامرة بتوقيع عقد الرعاية مع برزنتيشن، خلال السنوات الأربع المقبلة .
ووجه الخطيب الشكر إلى برزنتيشن فى ظل إصرارها على الحصول على رعاية الأهلى، وتقديم عرض مميز إلى مجلس الإدارة من أجل الحصول على عقد الرعاية.

وحصلت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

كانت شركة صلة قد فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل ٥٠٠ مليون جنيه مصري.
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