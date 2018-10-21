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حوادث

قيادات أمنية ورموز إعلامية تتفقد أوضاع النزلاء السجون.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:47 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
أجرى مساعدا وزير الداخلية وممثلو أعضاء مجلس النواب وبعض الإعلاميين ورئيس هيئة الاستعلامات جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الاخشاب والحديد فضلا عن الرعاية الرياضية للنزلاء .

تفقدت اللجنة أوضاع النزلاء أثناء قيامهم بممارسة رياضة كرة القدم وكان من بين لاعبى الفرق سجين برازيلى واخر أجنبى ولاعب بنادى شهر واشاد السجناء بالمستوى العالى للرعاية المقدمة سواء الصحية والاجتماعية والرياضية.

يشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة واللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

كما يشارك فى الحضور عدد من الاعلامين احمد موسى ، محمد على خير، نشأت الديهى ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان.


وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا للمعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.
قيادات أمنية ورموز إعلامية تتفقد أوضاع النزلاء السجون.. صور
قيادات أمنية ورموز إعلامية تتفقد أوضاع النزلاء السجون.. صور
قيادات أمنية ورموز إعلامية تتفقد أوضاع النزلاء السجون.. صور
قيادات أمنية ورموز إعلامية تتفقد أوضاع النزلاء السجون.. صور
قيادات أمنية ورموز إعلامية تتفقد أوضاع النزلاء السجون.. صور
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