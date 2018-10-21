ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:45 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
معتز الخصوصى
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن تصريحات الأخير حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق.

وقال "فؤاد" فى الاحاطة إن التصريحات التى أطلقها وزير النقل صباح اليوم "السبت" الموافق 20 أكتوبر 2018، حول نية الوزارة رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق فى القريب العاجل، مبررًا تلك الخطوة المحتملة بأنه لا يمكن الثبات على سعر التذكرة لمدة 12 سنة، دون تغيير، تلك التصريحات التى فجرت فى مكنون أنفسنا العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وتابع "فؤاد" أن الوزير قد وضع ظهير لذلك الإجراء المتوقع، وهو أنه لا يمكن أن يتم الثبات على سعر التذكرة لمدة زمنية طويلة، وذلك كي لا يتم خلق فجوة ما بين الموارد المالية لهيئة مترو الأنفاق وبين مصر وفاتها، لافتًا إلى أن ذلك الأمر لا يوجد له مكانًا حقيقيًا على أرض الواقع، تحديدًا فى ظل الزيادة الأخيرة التى أقرتها الوزارة فى أسعار التذاكر، وتحديدًا فى يوم 11 مايو من العام الجارى، أى منذ 5 أشهر فقط.

وأستطرد "فؤاد" قائلًا أين حالة الثبات فى السعر التى تثير مخاوف وزير النقل من ناحية، ومن ناحية أخرى مضمون التصريح أو الجزء الموضوعى الذى يهم المواطنين ويمسهم بشكل مباشر، وهو ارتفاع سعر التذكرة من أجل الحرص على استدامة وحسن سير العمل بذلك المرفق الهام على حد تعبير الوزير.

وأشار "فؤاد" إلى أنه لا يختلف على الأهمية القصوى التى يمثلها ذلك المرفق الحيوي للمواطنين، مؤكدًا رفضه وبشكل قاطع أى زيادة فى أسعار تلك الخدمة قبل أن تقوم وزارة النقل بطرح جميع المعدلات والنسب والأرقام الخاصة بتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بل والبحث عن إستراتيجيات وحلول عملية وفعالة لزيادة الموارد والمدخلات المالية للمترو خارج حيز فكرة "المواطن هو الحل"، أو أنه يعد السبيل الوحيد لزيادة حصيلة موارد المترو عن طريق تحمله وحده لتلك الزيادات المتتابعة.

وأوضح "فؤاد" أنه قام من خلال مجلس النواب بالتقدم بطلب لإحاطة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وذلك يوم 15 مارس 2017، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بشركة مترو الأنفاق، لافتًا إلى أن لجنة النقل بالمجلس قامت بإدراج طلب الإحاطة على جدول أعمالها ومناقشته بتاريخ 25 مايو 2017.

وتابع أنه قام على هامش الاجتماع بتقديم مقترح للعرض على اللجنة الموقرة، والتنفيذيين من أجل العمل على الخروج من تلك الأزمة بشكل يتناسب مع الصالح العام للدولة بالملائمة مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن المجلس قد قام فعليًا بمد يد العون والمساهمة فى إيجاد حلول واستراتيجيات احترازية واستباقية لعدم اللجوء إلى ما تنتوى وزارة النقل انتهاجه من أجل تحسين وتعظيم مواردها المالية بهذا الشكل الذى بلا أدنى شك سيلقى بظلال سلبية على الشارع المصرى والمواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل بالمجلس لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
loading...

ترشيحاتنا

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

الكويت ترحب بقرارات الملك سلمان بشأن قضية جمال خاشقجي

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

مساعد وزير الداخلية: مبادرة الرئيس السيسي أفرجت عن 115 ألف سجين.. صور

هجوم على سفارة كندا في اليونان

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

6 مشروبات لا تتوقعينها تساعد على تخسيس البطن في أسرع وقت

فارق العمر بين أحمد فلوكس وهنا شيحة

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو

أردوغان يهدم مسجدا تاريخيا في إسطنبول لبناء قصر لأمير قطر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

الآثار: يجب تدريس ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى مدارسنا.. فيديو
تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو
قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو
محافظ أسيوط: نستهدف 2 مليون و400 ألف مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟