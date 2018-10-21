وزير التعليم العالي يتفقد الإدارة المركزية للبعثات.. صور

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية للإدارة المركزية للبعثات التابعة لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة بمجمع التحرير، للتعرف على سير العمل بمختلف الإدارات، وذلك بحضور الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات، ومديرى الإدارات.



وأكد عبد الغفار، حرص الوزارة على مراعاة حقوق العاملين بها، مطالبًا بضرورة ميكنة العمل بمختلف الإدارات، وحفظ الملفات إلكترونيًا؛ بهدف تحسين الأداء لخدمة الصالح العام خاصة ما يتعلق بالمتقدمين للمنح والبعثات وطلبة الإشراف العلمى فى ضوء الضوابط والقواعد القانونية المنظمة لذلك.



وخلال الجولة أدار الوزير حديثًا وديًا مع الموظفين حول آليات تطوير العمل والصعوبات التى تواجههم، ومقترحاتهم لتحسين الأداء، ووعد الوزير بتذليل كافة الصعوبات والإجراءات من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بكفاءة ودقة عالية.



كما اسـتمع الدكتور خالد عبد الغفار، لعدد من شـكاوى الطلاب أثناء تواجدهم بالإدارة، ووجه الوزير بضرورة حل مشكلاتهم وتيسير إجراءاتهم طبقًا للقانون.



جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات تضم إدارتين وهما: الإدارة العامة للإشراف المالى ورعاية المبعوثين، والإدارة العامة للإيفاد والإشراف العلمى وما يتبعها من إدارات فرعية.



يذكر أن الإدارة العامة للإشراف المالى ورعاية المبعوثين تعتبر همزة الوصل بين الدارسين والمكاتب الثقافية بالخارج، حيث تؤهلهم لغويًا قبل السفر وبعد الموافقة على سفرهم تتخذ الإجراءات الخاصة بصرف مستحقاتهم بالداخل والخارج، وبعد عودتهم للوطن.



أما الإدارة العامة للإيفاد والإشراف العلمى تتولى القيام بجميع إجراءات السفر الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج على منح مقدمة للدولة، وكذلك اعتماد الإجازات الدراسية لهم، فضلًا عن متابعة خطة البعثات والمنح المقدمة للدولة، والبرامج الخاصة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومبادرة التعليم المصرية اليابانية بالتعاون مع هيئة الجايكا، وبرنامج نيوتن مشرفة، وهيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD، بالإضافة إلى المنح المقدمة من مختلف الدول مثل الصين وروسيا والمجر وغيرها.