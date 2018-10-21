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رياضة

محمد صلاح يعود من جديد للأضواء.. الصحف الإنجليزية تبرز تألق مو مع ليفربول

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
سلطت الصحف الإنجليزية، اليوم، الضوء، على مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد أمس، وتحديدًا الشجار الذي حدث في الدقيقة الأخيرة، بين البرتغالي مورينيو، وأحد مساعدي ماوريسيو ساري.

وتمكن تشيلسي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة عن طريق روس باركلي، ليستمر في الحفاظ على سجله نظيفًا خاليًا من الهزائم، منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "تيليجراف" إلى اللقطة الحاسمة في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ووضعت صورة مساعد ماوريسيو ساري وهو يستفز مورينيو بعد هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، والتي أعقبها الشجار بين الثنائي.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن محمد صلاح عاد للتهديف مرة أخرى، وتمكن من قيادة ليفربول لتحقيق 3 نقاط مهمة أمام هيديرسفيلد.

وقال الصحيفة أن محمد صلاح قدم أداء كبيرا فى مباراة أمس ونجح فى تشكيل خطورة بالغة على مرمى الفريق المنافس فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.
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