جمال شعبان: التدخين السلبي خطر ويصيب بالأمراض.. فيديو

يعد التدخين السلبي يؤثر مباشرة على صحة غير‏ ‏المدخنين ويصيبهم بالعديد من الأمراض أكثر من المدخنين، لأن التدخين السلبي عبارة ‏‏عن الهواء الداخلي الملوث للمكان الذي يستنشقه غير المدخن، وأيضا بقايا التدخين في الأماكن العامة من التبغ والنيكوتين يؤثر بالسلب على الأشخاص غير المدخنة.



وقال الدكتور جمال شعبان،عميد معهد القلب، إن الأشخاص الذين يتنفسون دخان التدخين السلبي يعانون من نفس الأمراض التي‏ ‏تصيب المدخنين، وتصيبهم بالأمراض التي منها ضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية ‏‏والربو والتهاب الأذن الوسطى.‏ ‏



وأضاف عميد معهد القلب، في ندوة خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه لابد من الامتناع عن التدخين في جميع المؤسسات والأماكن العامة، التي تؤثر بالسلب على الأشخاص غير المدخنين، مشيرًا إلى أن مستويات النيكوتين في أجسام أبناء المدخنين تكون أعلى من المستويات العادية حتى لو كان التدخين في حجرة منفصلة أو خارج المنزل.