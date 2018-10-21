وزير التعليم العالي: مستعدون لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية ..صور

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد مفوضية الاتحاد الإفريقى للعلوم والتكنولوجيا ، الذى يزور مصر حاليًا، وذلك فى إطار الجولة التي يقوم بها الوفد؛ بهدف التعرف على القدرات الفنية والعلمية لمصر باعتبارها أحد الدول المرشحة لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير، حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك مع القارة الإفريقية فى شتى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية، وخاصة فى علوم تكنولوجيا الفضاء، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال وإنشاء وكالة فضاء مصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للدول الإفريقية، معربًا عن استعداد مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.





ودعا وزير التعليم العالي، الوفد الإفريقي للقيام بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات التعليمية والبحثية؛ للتعرف على الإمكانيات الفنية والعلمية لها وخاصة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ بهدف الاستفادة منها ونقلها إلى الدول الإفريقية، فضلًا عن تبادل الخبرات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والإفريقية وخاصة فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.





من جانبه أكد الوفد الإفريقى حرصه على دعم آليات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجى مع مصر، مشيدًا بدور مصر الرائد فى القارة الإفريقية وما تقدمه للأشقاء الأفارقة، خاصة أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى العام القادم.





ومن المقرر أن يزور الوفد الإفريقى جامعة القاهرة، ومركز التشغيل الفضائى، ومركز التميز العلمى، وبرنامج الفضاء المصرى، وجامعتى زويل والنيل، ومحطة تحكم القمر الصناعى المصرى نايل سات، والهيئة العربية للتصنيع.





شهد اللقاء د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. محمود حسين القائم بعمل رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، ود. إسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية.



