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محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:33 م
محسن صلاح رئيس مجلس
محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
حمزة شعيب
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن وجود شركة المقاولون العرب بإفريقيا أصبح يتعاظم يوم بعد يوم بفضل ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن السوق الإفريقى بأكمله يعظم ويجل قيمة الرئيس المصري.

وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن شركة المقاولون العرب نالت شرف المشاركة فى مشروع بهذا الحجم، منوها إلى أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء عملاقة من خلال إنشاء السد".

وأشار رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، ويرغب في أن تكون مصر صاحبة الريادة في بناء السدود بأفريقيا".

ولفت إلى أن الرسالة الأهم هى تواجد مصر فى دعم تنمية إفريقيا، وهو الدور الأهم لدولة بحجم مصر، مضيفا:" تنافسنا نحن وشركة كبيرة لكن دعم الرئيس السيسى كان سببا فى الفوز المقاولون العرب بتنفيذ المشروع.
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