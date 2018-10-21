6 نوفمبر.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اتهامه بالإضرار بالمال العام

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.





وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيًا على يوسف بطرس غالي لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.





وأسندت النيابة إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى.





وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.