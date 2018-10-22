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مرأة

ضعي مزيج النشا والخل على بشرتك 30 دقيقة ولاحظي ماذا سيحدث

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من الرؤوس السوداء التي تسبب لك الكثير من الإزعاج إليك وصفة سريعة المفعول يمكنك تجربة القناع التالي، فهو سيخلصك منها بسرعة لا تتوقعينها إليك مكوناته وطريقة تحضيره تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد":

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا
كمية مناسبة من الخل الأبيض

طريقة التحضير:

في وعاء صغير امزجي المكونات وقومي بتطبيقها على منطقة الرؤوس السوداء وتركه حوالى 30 دقيقة ثم غسل البشرة بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار القناع مرتين إلى ثلاث مرات وستدهشين بالنتيجة.
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