الحوثيون ينهبون محتويات مبنى نقابة الطيارين بصنعاء

اقتحمت ميليشيات الحوثي ، أمس الأحد، مقر نقابة الطيارين والمهندسين الجويين في العاصمة اليمنية صنعاء، وطردت أعضاء النقابة من المبنى.

وقال أحد أعضاء النقابة الطيارين - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن عناصر مسلحة تتبع ميليشيات الحوثي اقتحمت مبنى النقابة واحتلته بقوة السلاح وطردت أعضاء النقابة منه ، موضحا أن المبنى تابع للنقابة منذ أكثر من 28 عاما، مشيرا إلى أنهم قاموا بالتخاطب مع الجهات المسؤولة، التي وجهت بخروج عناصر ميليشيات الحوثي من المبنى.

ونوه الى أن مسلحي ميليشيات الحوثي رفضوا الخروج ونهبوا محتويات مبنى النقابة بشكل كامل.

وطالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة إحالة المسلحين للقضاء وإعادة كافة المنهوبات.