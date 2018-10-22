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رياضة

نجم الوداد المغربي: توقعنا صعوبة مواجهة مولودية وجدة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:27 ص
بديع أووك
بديع أووك
حسن العمدة
أعرب بديع أووك، لاعب الوداد البيضاوي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على مولودية وجدة في الجولة الخامسة من الدوري المغربي، لكنه، في الوقت نفسه، اعترف بالصعوبات التي وجدها فريقه في المباراة.

وقال أووك، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة إن فريق يتحسن بالتدريج، ويجد إيقاعه الذي كان يبحث عنه.

وأوضح "توقعنا صعوبة المباراة أمام منافس يعاني، ويبحث عن نتيجة إيجابية، صبرنا لغاية تسجيل هدفين، وفي نهاية المطاف ما يهم هو الانتصار بغض النظر عن الكيفية التي تم بها".

وأضاف "كنا الطرف الأفضل وسيطرنا خلال الشوط الثاني، كما أن دور الجمهور كان حاسما في المباراة، وهذا الفوز يمنحنا جرعات ثقة مضاعفة للمستقبل".
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