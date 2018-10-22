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حوادث

ارتفاع حصيلة حريق منزل الحوامدية إلى 12 مصابا بينهم 4 أطفال

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
ارتفع عدد المصابين بحريق منزل بالحوامدية إلى 12 مصابا من عائلة واحدة حيث اندلعت النيران أثناء تجمعهم بمكان واحد.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية عرب الساحة بالحوامدية وسقوط عدد من المصابين، تم الدفع بسيارات الإطفاء الي المنزل والتي تمكنت من محاصرة النيران ونقل المصابين إلى المستشفى.

وأفادت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة التهام الحريق للطابق الأرضي بمنزل عائلة واحدة وأسفر عن احتراق غرفة نوم ومطبخ وكانت العائلة بأكملها تتجمع في ذلك الطابق ما أسفر عن إصابة 12 فردا بينهم 4 أطفال وجدهم عجوز في العقد السابع من العمر، ونظرا لخطورة الحروق التي اصيبوا بها تم نقلهم من مستشفى الحوامدية إلي قصر العيني لتلقي العلاج.

أضافت التحريات والمناقشات الاولية التي اجريت تحت اشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى انفجار اسطوانة غاز وأسفرت معاينة رجال المباحث فور انتقالهم للمنزل عن سلامة اسطوانة الغاز ورجحت حدوث ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة للنيابة العامة للتحقيق.
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