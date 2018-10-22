أبرز تصريحات محسن صلاح بعد ترسية العطاء لتنفيذ مشروع سد تنزانيا

بعد ترسية العطاء على شركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع سد تنزانيا، ورغبة الوفد التنزاني في إقامة المشروعات القومية التي تمت داخل الدولة المصرية بدولتهم تحدث المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن تفاصيل المشروع كالتالي:



محسن صلاح يشكر السيسي.. ويؤكد: المقاولون العرب قادرة على تنفيذ سد تنزانيا





قدم المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم المبذول من أجل تصدير المقاولات للدول الأفريقية، ودول حوض النيل، مما أدى إلى حصول الشركة على تنفيذ مشروع إنشاء سد تنزانيا.



وأضاف صلاح في تصريحات هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" أن الرئيس التنزاني تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإبلاغه أنه تمت ترسية العطاء على شركة المقاولون العرب.



وكشف رئيس شركة المقاولون العرب عن طبيعة مشروع السد التنزاني ، مؤكدا أنه مشروع ضخم للغاية يهدف إلى توليد الكهرباء منوها أن عرض السد يبلغ كيلو وبارتفاع 130 مترا .



وأكد أنه تم التوصل إلى تصميم مناسب للمشروع، مشيرا إلى أن الجانب التنزاني أصر على نقل التجربة المصرية في إنشاء المشروعات القومية لبلادهم، منوها بأن السد التنزاني ليس له علاقة بمسار نهار النيل.



وأضاف أن المقاولون العرب قامت بتنفيذ العديد من المشروعات داخل الدول الأفريقية ولكن يعد هذا السد هو الأضخم حتى الآن.



محسن صلاح: تنزانيا تسعى للاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المشروعات القومية



علق المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، على ترسية العطاء لبناء سد سيلجر التنزانى لشركة المقاولون، قائلا: "تنزانيا تحاول نقل التجربة المصرية في إنشاء المشروعات القومية لبلادهم".



وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد" "سننفذ السد بجميع مراحله، بشراكة مع شركة السويدي التي ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضع الرئيس السيسي حجر الأساس للسد خلال شهر، إذ سيتم تحديد تفاصيل التعاقد بعد وضع حجر الأساس"، لافتا إلى أن السد سينشأ بغرض توليد الكهرباء بطول كيلو متر وارتفاع 130 مترا.



ونوه رئيس شركة المقاولون العرب، بأن السد التنزاني هدفه توليد الكهرباء وطوله يبلغ 130 مترا.



رئيس شركة المقاولون العرب يكشف موعد وضع الرئيس السيسي حجر الأساس لـ سد تنزانيا



وجه المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لشركة المقاولون في الفوز بإنشاء سد تنزانيا.



وتابع "صلاح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد": "نافسنا عدة شركات من بينها صينية وتركية، وعطائنا المالي كان الأقل، والحكومة التنزانية أرسلت وفدا إلى مصر لتفقد التجربة المصرية في المشروعات القومية"، مشيرا إلى أن الرئيس التنزاني أخبر الرئيس السيسي هاتفيا اليوم بفوز المقاولون بإنشاء السد.



وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب: "سننفذ السد بجميع مراحله، بشراكة مع شركة السويدي التي ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضع الرئيس السيسي حجر الأساس للسد خلال شهر، حيث سيتم تحديد تفاصيل التعاقد بعد وضع حجر الأساس"، لافتا إلى أن السد سينشأ بغرض توليد الكهرباء بطول كيلو متر وارتفاع 130 مترا.



محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا



قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن وجود شركة المقاولون العرب بأفريقيا أصبح يتعاظم يوم بعد يوم بفضل ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن السوق الأفريقى بأكمله يعظم ويبجل قيمة الرئيس المصري.



وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن شركة المقاولون العرب نالت شرف المشاركة فى مشروع بهذا الحجم، منوها إلى أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء عملاقة من خلال إنشاء السد".



وأشار رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، ويرغب في أن تكون مصر صاحبة الريادة في بناء السدود بأفريقيا".



ولفت إلى أن الرسالة الأهم هى تواجد مصر فى دعم تنمية إفريقيا، وهو الدور الأهم لدولة بحجم مصر، مضيفا:" تنافسنا نحن وشركة كبيرة لكن دعم الرئيس السيسى كان سببا فى الفوز المقاولون العرب بتنفيذ المشروع.



المقاولون العرب: حصلنا على حق إنشاء السد التنزاني بفضل الرئيس السيسي





وأشاد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشركة ومشاركتها في كافة المجالات الإنشائية بالقارة الإفريقية، حتى نجحنا فى الحصول على حق إنشاء سد "ستيجلر جورج" التنزاني.



وقال "صلاح" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "ten" يوم الأحد، إنه من المتوقع وضع حجر الأساس لبناء السد التنزاني خلال شهر، حيث تتولى شركة المقاولون العرب مهمة بناء السد بالكامل بما فيه بناء محطة كهرباء عملاقة، لافتا إلى أن الشركة كانت الأقل سعرًا مقارنةً بالشركات المتقدمة لإنشاء السد.



وأضاف "صلاح" أن توجيه الدعوة للرئيس السيسي لحضور الافتتاح ووضع حجر الأساس للسد، يوضح مدى تقدير الدول الأفريقية لمصر ودورها الرائد والمحوري بالقارة.

