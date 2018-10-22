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أخبار البلد

مصري يحصل على 480 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:15 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في حل شكوى المواطن "أ.خ.س" بحصوله على مستحقاته النظامية عن فترة عمله بإحدى الشركات بالمملكة، بإجمالي 100.000 ريال.، أي بما يوازي 480 ألف جنيه مصري تقريبا .

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان ، قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بحل شكوى المواطن "أ.خ.س" بالحصول على مستحقاته النظامية عن فترة عمله بإحدى الشركات العاملة في مجال الأدوات المنزلية، وتمثلت تلك المطالب في تجديد إقامته وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي، واستبدالها بتأشيرة خروج وعودة، فضلًا عن رواتبه المتأخرة ،ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل السكن، بالإضافة إلى تذاكر سفر طيران له ولأسرته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أشار فيه الملحق العمالي ياسر غازي إلي أنه تواصل على مدار شهرين مع إدارة الشركة وصاحب العمل، والمواطن لتقريب وجهات النظر، وإجراء تسوية ودية بين طرفي العمل دون اللجوء إلى الهيئات العمالية بناء على رغبة المواطن نظرًا لظروفه الأسرية ووجود أبناء له بالمراحل التعليمية المختلفة، الأمر الذي لا يتحمل معه فترة تقاضي طويلة.

وأشار إلي أن المكتب العمالي نجح في إجراء المصالحة، وإنهاء الخلاف بين الطرفين، تحقق من خلاله كافة طلبات المواطن وحصوله على مستحقاته التي بلغت 100.00 ريال سعودي، حصل منها على 70.000 ريال، وتبقى 30 ألفا سيحصل عليها فور عودته من مصر.

وقدم المواطن جزيل شكره لوزارة القوي العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي على مساندته في الحصول على كافة حقوقه.
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