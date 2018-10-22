محسن صلاح: سمعة المقاولون العرب سبب فوزها بتنفيذ سد تنزانيا

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بالتعاون مع شركة السويدى اليكتريك بعطاء تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء.



وأكد "صلاح" فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص مصر الدائم وقيادتها السياسية على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لافتا إلى أن الشركة نافست عددا من الشركات العالمية وتمكنت من الفوز نتيجة سمعتها داخل مصر وخارجها.



وأعرب رئيس المقاولون العرب، عن سعادته برغبة الرئيس التنزاني بأن يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر الأساس لمشروع إنشاء السد تحت إشرافه مباشرة اسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وما تتميز به من دقة والتزام بالاضافة إلى الجودة في تنفيذ المشروعات مما يعكس مدى تقدير الأشقاء الأفارقة للمشروعات القومية التي تنفذ حاليًا في مصر والحرص على نقل التجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية والتنمية المتكاملة.