ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

محسن صلاح: سمعة المقاولون العرب سبب فوزها بتنفيذ سد تنزانيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:31 ص
محسن صلاح رئيس مجلس
محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بالتعاون مع شركة السويدى اليكتريك بعطاء تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء.

وأكد "صلاح" فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص مصر الدائم وقيادتها السياسية على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لافتا إلى أن الشركة نافست عددا من الشركات العالمية وتمكنت من الفوز نتيجة سمعتها داخل مصر وخارجها.

وأعرب رئيس المقاولون العرب، عن سعادته برغبة الرئيس التنزاني بأن يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر الأساس لمشروع إنشاء السد تحت إشرافه مباشرة اسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وما تتميز به من دقة والتزام بالاضافة إلى الجودة في تنفيذ المشروعات مما يعكس مدى تقدير الأشقاء الأفارقة للمشروعات القومية التي تنفذ حاليًا في مصر والحرص على نقل التجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية والتنمية المتكاملة.
loading...

ترشيحاتنا

عالم سعودي: التجديد مهم ومطلوب لكن بضوابط

مكرم تلتقي مسئولا بالخارجية اليوناني لبحث استعدادات تنظيم إحياء الجذور بلندن

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

لحرق الدهون.. أضيفى هذه المادة الطبيعية لكوب من الشاي الأخضر

طرح كراسات شروط مدينتي العلمين والمنصورة غدا يتصدر نشرة صباح البلد

نظام تخسيس سريع ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الدهون

الصحف السعودية: قمة مصرية سودانية.. والعاهل السعودي يتابع تحقيقات قضية خاشقجي.. وتقديم التعازي إلى عائلته.. والرئيس الإيراني يجري تعديلات في حكومته

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لخطيبته: لو تزوجتك فأنت طالق؟

الجبير يكشف تفاصيل التحقيقات حول مقتل خاشقجي.. ولي العهد لم يعلم بالواقعة.. ونحتاج إلى وقت لكشف الملابسات

اليوم ..الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو
بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: أحجام مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو.. فيديو
فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟