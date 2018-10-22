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ثقافة

العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ظاهرة تعامد الشمس فجر اليوم الاثنين والذي تتزامن مع الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على الانتهاء من مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، و٢٦ سفيرا ومستشارا ثقافيا ومديري المعاهد الأثرية من ١٦ دولة عربية وأجنبية، و2000 زائر من الاجانب والمصريين، ونقل ظاهرة التعامد حصريا ١٠ قنوات محلية وأجنبية منها البريطانية والاسبانية والصينية.

واصطحب العناني ضيوف وزارة الآثار في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري وكذلك القبة الخرسانية لمعبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، وحرص سفير دولة السويد الذي كان ضمن ضيوف وزارة الآثار على زيارة القبة من الداخل، حيث أن دولة السويد هي التي قامت بعمل هذه القبة أثناء عملية النقل.

كما اصطحب الضيوف في جولة إلى مركز التوثيق لإطلاعهم على إجراءات ومراحل أعمال إنقاذ ونقل المعبدين إلى مكانهما الحالي.
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
العناني يصطحب ضيوف تعامد الشمس في جولة تفقدية لمعبد الملكة نفرتاري.. صور
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