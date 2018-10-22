يوم ترفيهي للأطفال.. وندوات متنوعة بثقافة الجيزة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأنشطة بفرع ثقافة الجيزة، حيث قدمت مكتبة الهلال الأحمر ندوة بعنوان" فضل المعلم" لنجلاء فؤاد بمدرسة حسام الدين الخاصة، تناولت قدسية مهنة التعليم مقدسة، حيث بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء لتعليم الناس الكتاب والحكمة.



كما قدمت مكتبة بولاق الدكرور مسابقة في المعلومات العامة للأطفال في حضانة رؤى المستقبل.



وقدم بيت ثقافة أوسيم يوما ترفيهيا للأطفال بعنوان رأي المثل ومثلنا بعنوان الطمع يقل ما جمع، وقدمت مكتبة الكوم الأحمر مسابقة في الشطرنج للأطفال.



بينما قدمت مكتبة الناصرية مناقشة كتاب "حرب الساعات الستة" تأليف عبد الستار الطويلة.



وقدمت مكتبة الشيخ زايد عرض فيلم كارتون للأطفال.



كما قدم بيت ثقافة كرداسة مسابقة للأطفال في طريقة إلقاء الشعر الفصيح، وذلك لإحياء ذكرى أمير الشعراء أحمد شوقي وقدم مركز طفل المنيرة الغربية ورشة تدوير خامات البيئة وعمل طيارة مجسمة ودبابة من الكرتون وتلوينها باستخدام الألوان الخشب.



وقدمت مكتبة طموة ورشة فنون تشكيلية وفقرة مواهب في الغناء وذلك بمناسبة نصر اكتوبر وقدم مكتبة كفر حكيم مسابقة في المعلومات العامة لرواد المكتبة وقدم مكتبة الاقواز ورشة رسم تجسيد لتعامد الشمس على معبد رمسيس باستخدام الألوان الخشب للأطفال.



وقدمت مكتبة السلام حوار عام مع الأطفال حول التفنن في إتقان أداء نداء الوطن وتناول الحوار حول الدفاع عن الوطن والإتقان في العمل من أجله.



وقدم مركز طفل أحمد عرابي ورشة فنون تشكيلية لتعليم الأطفال أسس ومبادئ بناء العمل الفني باستخدام الألوان الفلومستر.