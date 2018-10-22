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حوادث

ضبط مواد بترولية و23 مخالفة تموينية في الحمام

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:12 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد بترولية
أيمن محمود
شنت مديرية التموين بمشاركة أجهزة الرقابة، حملة مكبرة بمدينة الحمام شرق مدينة مرسى مطروح على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز لضبط المخالفات، والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين.

وقال السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، في بيان، اليوم، الاثنين، إنه بناء على توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، قامت المديرية بحملة تموينية مكبرة بمدينة الحمام، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية، منها بعض المخالفات لمخابز مخالفة وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات، وتحررت المحاضر وجميعها أحيلت للنيابة العامة للنظر والتصرف.

من جانبه وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بمواصلة الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية، مؤكدًا أن الحملات التموينية تعمل على ضبط الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، وذلك حرصًا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
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