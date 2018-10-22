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فن

شاهد.. نانسي عجرم تشع جمالا بالذهبي في حفلة لندن

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:44 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
شروق إبراهيم
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا من حفلها في العاصمة البريطانية لندن للجالية العربية.

وظهرت نانسي بفستان ذهبي لامع قصير مع تسريحة شعر مجعد مع لمسات المكياج البسيطة، وعلامات انتفاخ الحمل في طفلتها الثالثة على وجهها.

يشار إلى أن نانسي عجرم طرحت منذ أسابيع كليب أغنيتها الجديد " بدنا نولع الجو" الذي حقق 8 ملايين ونصف مشاهدة.





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