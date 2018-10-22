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أخبار العالم

إيران تكشف حقيقة استقالة جواد ظريف

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:46 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
على صالح
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والتي تناقلتها وسائل إعلام إيرانية.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أصدرت وزارة الخارجية في طهران بيانا رسميا، اليوم الاثنين، فند ما وصفته بمزاعم استقالة الوزير محمد جواد ظريف، معلقة بأن استقالته من منصبه، شائعة تناقلتها وسيلة إعلام معارضة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية أصدرت، مساء أمس الأحد، بيانا للرد على ما وصفته بأخبار مزيفة أثارت أنباء استقالة ظريف بهدف التأثير على عمل حكومة طهران واصفة الأخبار المتداولة بأنها «شائعات سخيفة روجها واهمين، وفقا للبيان.

وتواجه إيران في نوفمبر المقبل مرحلة جديدة من العقوبات الأمريكية الموقعة ضدها بعد إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي عقدته إيران مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
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إيران تكشف حقيقة استقالة جواد ظريف

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