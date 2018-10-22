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نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:51 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
ندى فتح الله
قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب المشترك "حماة الصداقة 3" بين القوات المصرية والروسية،أحد الآليات التي تتخذها القوات المسلحة لرفع الكفاءة القتالية، ومستوى التدريب والأداء.

وتابع "سالم" خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الإثنين، أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك تدريبات مع قوات غربية، ومن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن مثل هذه التدريبات مهمة حيث نحصل منهم على أحدث ما لديهم من معلومات وخبرات، والعكس صحيح.

وأشار إلى أن الخبرات القتالية الخاصة التي يمتلكها الجيش المصري لا يمتلكها الكثير من دول العالم، الأمر الذي دفع الكثير من الدول العظمى القدوم إلى أرضنا والتدرب مع قواتنا لإكتساب تلك الخبرة منهم.
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