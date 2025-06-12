مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية

أعلن مطرب المهرجات مسلم عن تعرض زوجته لوعكة صحية، وذلك عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

ونشر مسلم عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام: ربنا يشيل عنك ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب لينا الخير.

يُذكر أن حفل الزفاف يأتي بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها زواج مسلم ويارا، وبعد فترة من الخلافات والانفصال ثم العودة، مما جعل علاقتهما حديث الجمهور خلال الفترة الماضية.

وقد شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروسين، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.