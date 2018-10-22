عبد الوهاب عزت يفتتح مدرج سيد صبحي بنوعية عين شمس .. صور

افتتح د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أمانى حنفى عميدة كلية التربية النوعية مدرج "سيد صبحى" بكلية التربية النوعية، بحضور د. سالى شبل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. أسامة السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفيفيان ايوب مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة ولفيف من أساتذة الكلية.



وتفقد د. عبد الوهاب عزت والوفد المرافق، مدرج سيد صبحى بعد تجديده و تزويده بالوسائل التعليمية والتكييفات، والإضاءة اللازمة لدعم سير العملية.



وأهدى رئيس جامعة عين شمس، شهادات التقدير إلى المهندسة فيفيان ايوب، وجميع القائمين على اعمال التجديد من الإدارة الهندسية.



من جانبها أشادت د.أمانى حنفى، بتعاون ودعم إدارة الجامعة الدائم للكلية وجهود الإدارة الهندسية.