السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بـ بلبيس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على عاطل متهم بممارسة التجارة غير المشروعة فى بلبيس.



وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، ألقت القبض على "أنور ن.س" لاتهامه فى القضية رقم 30401 لسنة 2011 جنايات بلبيس، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.



وبعرض المتهمين علي النيابة العامة إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.