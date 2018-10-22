وزير الخارجية اللبناني يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الاثنين، جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني ، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات ، عقد خلالها مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية .



قالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية اللبناني من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.



تناولت المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين ، والتطورات الإقليمية والقضايا العربية المشتركة .