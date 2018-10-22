رئيس مهرجان الحسيمة لـ صدى البلد: أتمنى استنساخ تجربة الجونة بالمغرب

أكدت صوفيا إغيلاس رئيس مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم بمدينة الحسيمة المغربية والذى تنطلق فعالياته مساء اليوم الاثنين، أن دورة هذا العام تاتى تأكيدا على النجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولى بأن يكون هذا المهرجان قبلة للمهتمين بالفن السابع من مختلف بلدان العالم.



وأشارت فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن مهرجان الحسيمة كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع يوما بعد الآخر، لافتة إلى أن فكرة تنظيم المهرجان داعبت ذهنها منذ عدة سنوات لما تراه من إمكانيات ثقافية وسياحية ومجتمعية لمدينة من أجمل مدن المغرب، وهى مدينة الحسيمة تلك المدينة التى لا يعرفها الكثيرون.



وأكدت صوفيا أغيلاس، أن من الأهداف الرئيسية للمهرجان هو توصيل صورة ذهنية صحيحة بمدينة الحسيمة تلك المدينة الآمنة صاحبة الشعب الطيب بما له من عادات وتقاليد وتراث مميز .



وأوضحت أن هذا المهرجان ليس ثقافيا فقط بل له ابعاد اخرى سياحية واقتصادية واجتماعية، ولا سيما أنه ساهم فى إتاحة فرص عمل للكثيرين من الشباب من أهل المدينة، كما أنه سوف يشمل فى فعالياته ورش عمل لتبادل الخبرات والثقافات وكتابة السيناريو والتماثيل وغيره.



وقالت إن طموحها ليس له حدود فى أن يكون هذا المهرجان من أكبر المهرجانات الدولية ليس على مستوى المغرب فقط ولكن على مستوى العالم لافتة إلى أنها تتمنى أن تساهم الدورة الثانية فى اجتذاب مستثمرين الى مدينة الحسيمة والتسويق لتلك المدينة لاجتذاب منتجى الافلام والاعمال الدرامية للتصوير بها .



وقالت إنها ترى مهرجان الحسيمة يشبهه مهرجان الجونة بمصر ..فالجونة مدينة صغيرة جميلة نجحت فى استضافة مهرجان سينمائى كبير ترك بصمة فى جميع العاملين والمهتمين بمجال السينما ليس فقط فى العالم العربى فحسب بل على المستوى الدولى أيضا، لافتة إلى أنها تتمنى نجاح مهرجان الحسيمة مثل مهرجان الجونة.



