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نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الفنانة نادية شكرى، التي قامت بدور سحر في مسرحية العيال كبرت إن الراحل أحمد زكى كان حالة بمفرده، لافتة إلى أن علاقتهم كانت ممتدة منذ فترة دراستهم في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضافت شكرى فى لقاء خاص ببرنامج " كلام بنات" المذاع على فضائية " ten"، أن أحمد زكى كان قليل الكلام وكان يحب أن يتابع ما يحدث حوله أكثر من الحديث وكان يقلد الرؤساء والممثلين، مشيرة إلى أنه كان يهوى التقليد جدًا.

وأوضحت أن أحمد زكى كان يتابع ويركز فى تفاصيل وتصرفات الفنانين والرؤساء وزملائه لكي يقلدهم.
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