وزير الشباب والرياضة يوافق على تنظيم مبادرة معا لمحاربة الغلاء بالفيوم

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تنظيم مبادرة "معا لمحاربة الغلاء " وذلك في إطار السياسة العامة للوزارة والتي تضع ضمن أولوياتها المساعدة على حل مشكلة البطالة ومحاربة الغلاء.



وأكد "صبحى"، أن الوزارة تسعى من خلال سياستها لتفعيل دورها ومحاولة الوصول لحلول لمساعدة الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض.



جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ستنظم في إطار تلك المبادرة معرضا لمحاربة الغلاء لتوفير السلع الغذائية وعرض وتسويق منتجات الشباب الحرفية والمشروعات الصغيرة بأسعار مخفضة يومي الخميس والجمعة 26و25 من أكتوبر الجاري، بنادى محافظة الفيوم وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.