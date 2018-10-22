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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلبة التربية الرياضية الطابور وتحية العلم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:12 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد، كلية التربية الرياضية، في إطار متابعته لمختلف كليات وإدارات الجامعة.

استقبل الدكتور علاء حامد عميد الكلية، رئيس الجامعة لحظة وصوله ورافقه لحضور طابور الكلية وتحية العلم.

أكد رئيس الجامعة، أن كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد من الكليات التي تلعب دورا هاما بالمجتمع.

وأشار شمس، إلى أن جامعة بورسعيد تشهد الآن تطورا في كافة الكليات وتقدم دائما كافة إمكاناتها لخدمة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية.

أوصى رئيس الجامعة الطلاب للاستعداد الجاد من الآن للامتحانات العملية والنظرية بالكلية لتحقيق النجاح والتفوق.
رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلبة التربية الرياضية الطابور وتحية العلم
رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلبة التربية الرياضية الطابور وتحية العلم
رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلبة التربية الرياضية الطابور وتحية العلم
رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلبة التربية الرياضية الطابور وتحية العلم
رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلبة التربية الرياضية الطابور وتحية العلم
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