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تعليم

وزير التعليم العالي يكرم موظفا بمعهد طنطا التجاري لأمانته .. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هشام البابلي الموظف بالمعهد الفني التجاري بطنطا، وذلك لأمانته وإعادته حقيبة بلاستيكية لصاحبها تحتوي على مبلغ مالي كبير من عملات مختلفة وخاتم من الذهب، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وذلك بمقر الوزارة.

وأعرب عبد الغفار، عن شكره وتقديره للموظف، لموقفه المشرف، مشيدًا بما بدر منه من تصرف نبيل وسلوك قويم، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به في الأمانة والشرف.

كما سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، درع الوزارة وشهادة تقدير؛ تكريمًا له على هذا السلوك الطيب.
وزير التعليم العالي يكرم موظفا بمعهد طنطا التجاري لأمانته .. صور
وزير التعليم العالي يكرم موظفا بمعهد طنطا التجاري لأمانته .. صور
وزير التعليم العالي يكرم موظفا بمعهد طنطا التجاري لأمانته .. صور
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