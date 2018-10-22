وزير التعليم العالي يكرم موظفا بمعهد طنطا التجاري لأمانته .. صور

كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هشام البابلي الموظف بالمعهد الفني التجاري بطنطا، وذلك لأمانته وإعادته حقيبة بلاستيكية لصاحبها تحتوي على مبلغ مالي كبير من عملات مختلفة وخاتم من الذهب، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وذلك بمقر الوزارة.



وأعرب عبد الغفار، عن شكره وتقديره للموظف، لموقفه المشرف، مشيدًا بما بدر منه من تصرف نبيل وسلوك قويم، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به في الأمانة والشرف.



كما سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، درع الوزارة وشهادة تقدير؛ تكريمًا له على هذا السلوك الطيب.