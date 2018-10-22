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تعليم

دمياط تعتمد حركة تعيين وتنقلات بعدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
زينب الزغبي
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حركة تعيينات وتنقلات للتسكين على عدد من الوظائف الشاغرة ببعض الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

ووافقت المحافظ على تكليف 13 بوظائف " مديرى إدارات عزبة البرج وكفر البطيخ والسرو وفارسكور ووكلاء إدارات عزبة البرج وميت أبو غالب وفارسكور والروضة والزرقا وكفر البطيخ ودمياط وكفر سعد وفارسكور" وذلك بناء على قرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم 16 لسنة 2018 و طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وحرصا على حسن سير العمل وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.
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