وزير الآثار: افتتاح المرحلة الثانية من متحف شرم الشيخ في 2019

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه جرى استئناف العمل بمتحف شرم الشيخ قبل شهرين، موضحًا أن العمل كان متوقفًا به منذ عام 2011، كما تعمل الدولة على افتتاح المرحلة الثانية منه في عام 2019.





أضاف " العناني"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جرى توفير "كبسولات ثقافية" للسياح عن منطقة دير سانت كاترين ومختلف الأماكن الأثرية والدينية والسياحية لتشجيعهم على زيارة مصر.





وخلال الحوار قال "العناني"، إن دير سانت كاترين يعتبر من أجمل الأماكن الدينية والأثرية في العالم، موضحًا أنه مسجل علميًا ضمن قائمة التراث العالمي وذلك لأهميته.





أضاف أنه خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي لمصر وصفها بأنها بلد التنوع والحضارة والتسامح؛ لأن بها كمًا كبيرًا من المعالم الأثرية الدينية سواء في سانت كاترين أو بمنطقة مصر القديمة والكنيسة المعلقة.





وأوضح أن وزارة الآثار تريد أن تقوم بإيصال رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان؛ وقامت بتشكيل وفد من مجموعة من المسؤولين الأجانب والسفراء لزيارة منطقة الواحات.