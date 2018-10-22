يد الزمالك يفوز على المجمع البترولي الجزائري في ثاني جولات البطولة الأفريقية

فاز فريق كرة اليد الأول بالزمالك، مساء اليوم الإثنين، على فريق المجمع البترولي الجزائري بنتيجة "31-27 " ، ضمن ثاني مبارياته بالبطولة الإفريقية التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الجاري.



وحقق الفارس الأبيض ، الفوز في المباراة الأولى على حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 31-23.



ويحصل الزمالك على راحة من المباريات غدا الثلاثاء، ثم يلتقي أمام كينشاسا الكونغولي بعد غد الأربعاء في ثالث مبارياته بالمجموعة.



ويقع الفارس الأبيض في المجموعة الثانية التي تضم فرق "المجمع البترولي الجزائري - رجاء أغادير المغربي-كينشاسا من الكونغو برازفيل.