فارس كرم يحطم الأرقام القياسية ويحصد 67 مليون مشاهدة

يواصل الفنان اللبناني فارس كرم تحطيم الأرقام القياسية بحصد ملايين المشاهدات من خلال كليبه الأخير "بدنا نولعها" الذي يتصدر الأعلى مشاهدة حتى الآن بين كليبات عام 2018 العربية.



واستطاع الكليب اللبناني "بدنا نولعها" لفارس كرم حصد ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إذ اجتازت نسب مشاهدته حاجز الـ67 مليونا بعد طرحه في أبريل الماضي.



الكليب من كلمات: حياة إسبر، وألحان: فضل سليمان، وتوزيع: عمر صباغ، وهو ضمن ألبوم "44:36" لـ فارس كرم، الذي تم طرحه بداية أبريل الجاري.



ويضم ألبوم فارس كرم 12 أغنية، من بينهم: "صدقني صعبة"، و"قربك"، و"بدنا نولعها"، و"كل الناس حواليكي"، و"سمع"، و"طلعت بالأبيض"، و"رمشت"، و"الشارع كلو"، و"نسيت اللي راحوا"، و"بلاد الله"، و"الله عليك"، و"حبك برم".

