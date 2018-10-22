العناني: إنشاء أضخم مخزن للآثار في العالم بالعاصمة الإدارية.. فيديو

كشف خالد العناني، وزير الآثار، أنه سيتم أكبر مخازن في العالم للآثار بجانب العاصمة الإدارية الجديدة.



وكشف العناني، خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين أسرارا لأول مرة، منها أن عدد المخازن الرئيسية في المحافظات 43 مخزنا، بجانب المخازن الصغيرة والبعثات ومخازن الحضارة والمخزن في المتحف المصري.



وأشار وزير الآثار إلى وجود عدد من البعثات المصرية التي تعمل للتنقيب عن الآثار ويتم الترخيص لأعمالها بالتنسيق مع الجهات المختلفة وتكون تابعة لمعاهد وجامعات عالمية.