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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنعي الرمال السوداء .. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الإثنين، أعمال إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء غرب البرلس، بالساحل الشمالي، لمحافظة كفرالشيخ، على مساحة 35 فدانًا، بحضور العميد طارق راغب، المدير العام الإداري لمصنع الرمال السوداء بالبرلس، والعميد خالد الألفى، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة الرمال السوداء.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم انشاء المصنع الثاني للرمال السوداء، بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانا باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وتم الانتهاء من ردم وتسوية أرض المصنع بنسبة 80%، وجارى الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، ولاستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.

وأضاف المحافظ، أن هذا المصنع يتيح البدء مبكرًا في اقامة المنطقة الاستثمارية على المناطق التي يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعًا، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلة في الشركة المصرية للرمال السوداء لإقامة هذا المشروع القومي، فضلًا عن اقامة مصنع الرمال السوداء الاول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم الانتهاء من إقامة السور الخارجي للمصنع على مساحة 80 فدانًا في نهاية فبراير القادم، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج 41 عنصرًا معدنيًا من الرمال السوداء
محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنعي الرمال السوداء .. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنعي الرمال السوداء .. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنعي الرمال السوداء .. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنعي الرمال السوداء .. صور
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