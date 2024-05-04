هاتريك لـ رونالدو | النصر يضرب الوحدة بسداسية نظيفة بالدوري السعودي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، فريقه لتحقيق فوز عريض على ضيفه الوحدة، بنتيجة 6-0، مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو

وسجل سداسية النصر: كريستيانو رونالدو "هاتريك" في الدقائق 5 و12 و52، وأوتافيو في الدقيقة 18، وساديو ماني في الدقيقة 45، ومحمد آل فتيل في الدقيقة 88.

هاتريك كريستيانو رونالدو



سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية من الأهداف ليقود النصر لتحقيق فوز ساحق 6-صفر على ضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ولم يسجل قائد البرتغال في المباراتين الماضيتين، لكنه أحرز هدفين بعد 12 دقيقة قبل أن يجعل مواطنه أوتافيو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 18.

وأحرز ساديو ماني الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول، وأكمل رونالدو ثلاثيته في الدقيقة 52 وهو هدف أكد صحته حكم الفيديو المساعد.

واختتم المدافع محمد آل فتيل أهداف النصر قبل دقيقتين من النهاية.

وعلق نادي النصر السعودي على صفحته بموقع “إكس”: قائلا “قـويً ما تغلبـونه يا حسـاااااده”.





https://x.com/gl75_/status/1786818486758420651

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 74 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد الوحدة عند 32 نقطة، في المركز الثاني عشر.



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