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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رازوفيتش: مباراة النصر كانت أسهل بغياب رونالدو

ماني يمنح النصر الفوز
ماني يمنح النصر الفوز على الفيحاء

قال رازوفيتش المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي ان غياب رونالدو في مباراة النصر سهل المباراة علينا واستطعنا تسجيل هدف مبكر في تلك المباراة لكن في النهاية تعرض فريقنا للخسارة بنتيجة ٣_١.

وأضاف مدرب الفيحاء السعودي في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار عبر قناة mbc مع مدحت شلبي: " رونالدو من أهم لاعب الدوري السعودي وقدمنا مباراة جيدة أمام النصر في غياب البرتغالي وشدد على أن خروجنا من ابطال آسيا ساعدنا كثيرا في التركيز على مواجهات الدوري المقبلة ومشاركتنا في الثلاث منافسات كان لها تأثير سلبي على آداء الفريق خلال المرحلة السابقة ".

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