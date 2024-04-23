مدرب الفيحاء يصدم كريستيانو: رونالدو مش أهم لاعب في الدوري

قال رازوفيتش المدير الفني للفيحاء السعودي :إنه يتمنى ضم ساكالا ومتروفيتش معه في أي ناد يتواجد به لأنهم من أفضل اللاعبين ويقدمون أداء مميزا وإضافة لأي فريق يتواجدون به .



وأضاف رازوفيتش في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc : " العروض والصفقات هي أمر يخص إدارة النادي وتركيزنا حاليا على مباريات الدوري القادمة عقب خروجنا من ابطال آسيا مشدداً على أنه يتمنى انتقال محمد صلاح للدوري السعودي لأنه يعد من افضل اللاعبين على مستوى العالم وسيقدم متعة للدوري السعودي في حاله تواجده الموسم القادم ".