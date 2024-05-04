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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من حمدي فتحي بعد التتويج مع الوكرة بكأس قطر

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أكد الدولي المصري، حمدي فتحي، لاعب الوكرة، أن فوز فريقه بكأس قطر هو "إنجاز مشرف".

وذكر فتحي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بعد التغلب على الريان في المباراة النهائية (1-0): "أبارك لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير التتويج باللقب.. بذلنا جهدا كبيرا من أجل وضع الوكرة في مكانة كبيرة، والحمد لله مجهوداتنا لم تضع".

وتابع لاعب الأهلي المصري السابق: "الفوز بكأس قطر بداية للمزيد من الإنجازات في المستقبل.. الوكرة يمتلك بالفعل قدرات مميزة، وكنا ننافس على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة، ولم نوفق، لكننا عوضنا في كأس قطر وحققنا اللقب".

وحول نجاح الوكرة في الفوز بالبطولة، رغم عدم استقرار الجهاز الفني، قال فتحي: "تغيير المدربين لم يؤثر، لأن هناك نظاما جيدا للغاية داخل نادي الوكرة، وأشكر الإدارة على ذلك".

ومن جانبه، قال لاعب الوكرة، أحمد فاضل: "الفوز باللقب الغالي يعتبر إنجازا كبيرا يستحقه الوكرة.. المباراة النهائية كانت مميزة، والفريق قدم عطاء كبيرا في البطولة بشكل خاص، والموسم بشكل عام".

وتابع: "الكل كان حريصا على النجاح، سواء كان أساسيا أو بديلا، والكل قدم أفضل ما لديه، بنسبة أكثر من 200%.. لذا نشعر بالسعادة الكبيرة لحصد البطولة الغالية".

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