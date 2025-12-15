قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد عبدالجليل يوجه رسالة للأهلي بضم يزن النعيمات
إنفوجراف | النقل تكشف التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
اقتصاد

التضخم في السعودية يتباطأ إلى أدنى مستوى في 9 أشهر

التضخم
التضخم
وكالات

تباطأ التضخم في السعودية إلى 1.9% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، بعدما سجل 2.2% في أكتوبر ، وهو أقل مستوى منذ فبراير .

ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، مقارنةً بنوفمبر تشرين الثاني 2024، حيث شكّلت الإيجارات السكنية العامل الأكثر تأثيراً في معدل التضخم، بحسب بيان صادر عن هيئة الاحصاء السعودية اليوم الاثنين.

وارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية بنسبة 5.4% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الإيجارات التي يدفعها المستأجرون للسكن، باعتبارها المكوّن الأكبر وزناً في سلة التضخم.

كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.6%. وسجّل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 1.5%، مدفوعاً بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4%.

وشهدت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.6%، متأثرة بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 19.9%، فيما ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.1%، مدفوعة بزيادة أسعار التأمين.

وفي المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 3.3%، نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 0.3%، كما تراجعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، متأثرة بانخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3%.

وعلى أساس شهري، أفادت الهيئة بأن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني 2025.

التضخم السعودية الاقتصاد السعودى

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

طقس الغد

طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بالمشاركة في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل آباء الكلية الإكليريكية بالمعادي للتهنئة بعيد الميلاد

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت السريع

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

