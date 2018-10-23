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أخبار البلد

نقل المذيعة مي حلمي إلى المستشفى بعد 48 ساعة على إلغاء حفل زفافها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
أمل مجدى
تعرضت المذيعة مي حلمي، لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وذلك عقب يومين من إلغاء زفافها على المطرب محمد رشاد؛ بسبب ظروف عائلية.

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد، على إلغاء فرح المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، قائلةً: "أنا كلي حزن، مي اتكسر قلبها وخاطرها.. إن شاء الله يتم الزواج بينهما"، داعيةً: "يا رب يتصالحوا، وإذا كان ربنا عمل كده؛ فأكيد ده خير ليهم".

وأوضحت مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على فضائية "الحياة"، أن مي حلمي لم تتحمل صدمة إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد، وأصيبت بصدمة ودخلت على إثرها المستشفى"، متابعة: "أنا اتّصلت بمي وردت عليَّا، ومابقتش عارفة أقول لها قلبي معاكِ ولَّا مبروك.. فيه شائعات بتقول إنهم اتجوزوا بس لغوا الفرح؛ عشان خال محمد رشاد مات.. وناس بتقول لأ، اتخانقوا بسبب القايمة".

وأُلغي حفل الزفاف قبل ساعات من حدوثه، وتداول البعض صورا لـ"مي" بالفستان الأبيض.
نقل المذيعة مي حلمي إلى المستشفى بعد 48 ساعة على إلغاء حفل زفافها
نقل المذيعة مي حلمي إلى المستشفى بعد 48 ساعة على إلغاء حفل زفافها
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