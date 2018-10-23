هاني سلامة يوجه رسالة لـ محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه

بعث الفنان هاني سلامة رسالة إلى المطرب محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه على الإعلامية مي حلمي.



وكتب هاني سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ربنا يصلح الأحوال على خير يا محمد.. بإذن الله خير"، ليرد عليه رشاد قائلًا: "ربنا يكتب الخير والصواب".



وكان محمد رشاد ومي حلمي قد ألغيا حفل زفافهما قبل إقامته بساعتين بعد نشوب خلاف حاد بينهما ودخلت مي حلمي أحد المستشفيات مؤخرًا بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.