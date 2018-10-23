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بين الناس

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لإنقاذ حياة نجله

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث ياسر نزيه أحد أهالي منطقة أكتوبر، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدته فى إجراء عملية خلايا جذعية بالعين لنجله حسين، وذلك عن طريق خدمة شكاوى موقع "صدى البلد".

وقال "نزيه" فى رسالته: "حسين عنده 11 عاما سقط في عينه الشمال كلور، مما أدى الى حرق كيميائي بالعين اليسرى وفقدان خلايا جذعية يصاحبها فقدان فى البصر، ونظرا لضيق الحال لا نستطيع إجراء عملية جراحية في عينه".

واستغاث بوزيرة الصحة لمساعدته في إجراء العملية لعدم قدرته على تحمل تكلفتها، وناشد من يرغب بمساعدته بالتواصل على رقم 01121831816.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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