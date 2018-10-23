احتفالية في مطار القاهرة لوصول أول رحلة للخطوط الصينية.. صور

نظمت الشركة المصرية لخدمات الطيران برئاسة اللواء محمد كامل صباح اليوم، الثلاثاء، احتفالية بمطار القاهرة الدولي تزامنًا مع وصول أول رحلة لشركة سيشوان الصينية، والتى قامت المصرية لخدمات الطيران بتقديم خدماتها الأرضية لها، حيث وصلت الرحلة من مدينة شينج دو الصينية وكان على متنها 222 سائحًا.





وحضر الاحتفالية المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من قيادات الشركة، وممثل عن السفارة الصينية بالقاهرة ورئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف ورئيس شركة زاس السياحية شريف الزرقاني وعدد من ممثلي وزارة السياحة والطيران.





وألقي اللواء محمد كامل كلمة بالاحتفالية اكد فيها على مواصلة الشركة ودعمها بكل الامكانات لجهود وزارة الطيران الهادفة للتنسيق الدائم بين كافة شركات الوزارة والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والخارجية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.





ورحب رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران بالسائحين الصينيين في مصر مقدما الشكر للوكيل السياحي على ثقته باختيار الشركة المصرية لخدمات الطيران لتقديم كافة الخدمات الأرضية والجوية للطائرة، كما أكد أن مصر تتمتع بجاذبية خاصة لدي المواطن الصيني كمقصد سياحي متميز، مشيرا الى أن الشركة ستضع كافة امكاناتها لخدمة السائحين الصينيين في مطار القاهرة والمطارات المصرية.









وأضاف اللواء محمد كامل أن المطارات المصرية تتمتع بالعديد من الامكانات الهائلة والتى تضع مصر في اطار احد اهم المقاصد السياحية نظرا لما تتمتع به من تكنولوجيا عصرية تواكب كافة المطارات العالمية الموجودة بكل أمحاء العالم، فضلا عن انتشار المطارات المصرية لخدمة التنمية المستدامة وتسهيل حركة السفر والوصول الى المدن السياحية المصرية.





ومن المقرر أن تغادر الرحلة التى وصلت صباح اليوم في الساعة الثانية ظهر اليوم وهى من طراز الايرباص 330 وعلى متنها 54 راكبًا إضافة إلى شحن 40 طنًا من المنتجات التصديرية التجارية المصنعة في مصر إلى الصين وعدد من دول الجوار.



