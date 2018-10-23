طريقة تحضير الكباب الكوابري للشيف هالة فهمي ..فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية"صدى البلد"،اليوم الإثنين، طريقة تحضير الكباب الكوابري على النحو التالي:



المقادير:-

نصف كيلو لحمة مفرومة

2 كوب أرز

2 م ك دقيق

ن م ص بيكنج بودر

بصلة متوسطة

فصوص ثوم

ملح وفلفل

كمون وكزبرة

شبت وبقدونس مفروم



أما مقادير الصلصة:-

نصف لتر عصير طماطم – 3 كوب شوربة – بطاطس وبصل سلايز رفيع – ثوم مفروم – ملح وفلفل – زيت وسكر



ولمعرفة طريقة التحضير والتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو....

