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طريقة تحضير الكباب الكوابري للشيف هالة فهمي ..فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية"صدى البلد"،اليوم الإثنين، طريقة تحضير الكباب الكوابري على النحو التالي:

المقادير:-
نصف كيلو لحمة مفرومة
2 كوب أرز
2 م ك دقيق
ن م ص بيكنج بودر
بصلة متوسطة
فصوص ثوم
ملح وفلفل
كمون وكزبرة
شبت وبقدونس مفروم

أما مقادير الصلصة:-
نصف لتر عصير طماطم – 3 كوب شوربة – بطاطس وبصل سلايز رفيع – ثوم مفروم – ملح وفلفل – زيت وسكر

ولمعرفة طريقة التحضير والتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو....
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