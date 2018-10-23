طريقة تحضير الكباب الكوابري للشيف هالة فهمي ..فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية"صدى البلد"،اليوم الإثنين، طريقة تحضير الكباب الكوابري على النحو التالي:
المقادير:-
نصف كيلو لحمة مفرومة
2 كوب أرز
2 م ك دقيق
ن م ص بيكنج بودر
بصلة متوسطة
فصوص ثوم
ملح وفلفل
كمون وكزبرة
شبت وبقدونس مفروم
أما مقادير الصلصة:-
نصف لتر عصير طماطم – 3 كوب شوربة – بطاطس وبصل سلايز رفيع – ثوم مفروم – ملح وفلفل – زيت وسكر
ولمعرفة طريقة التحضير والتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو....
المقادير:-
نصف كيلو لحمة مفرومة
2 كوب أرز
2 م ك دقيق
ن م ص بيكنج بودر
بصلة متوسطة
فصوص ثوم
ملح وفلفل
كمون وكزبرة
شبت وبقدونس مفروم
أما مقادير الصلصة:-
نصف لتر عصير طماطم – 3 كوب شوربة – بطاطس وبصل سلايز رفيع – ثوم مفروم – ملح وفلفل – زيت وسكر
ولمعرفة طريقة التحضير والتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو....