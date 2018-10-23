ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

أول رد فعل من الزمالك بشأن خطاب الفيفا تجاه مستحقات المحمدى

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
أكد المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لا توجد أزمة على الإطلاق مع حسين ياسر المحمدى بشأن مستحقاته المالية المتبقية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن القلعة البيضاء جاهزة لتسديد مستحقات اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يطالب اللاعب بتوفير حساب بنكى فى مصر من أجل تحويل المبلغ المتبقى له.

وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم يطالب فيه بحصول حسين ياسر المحمدى، لاعب الزمالك الأسبق، على 800 ألف جنيه من القلعة البيضاء عبارة عن باقى مستحقاته.

وكشف الخطاب المرسل من الفيفا منح نادى الزمالك مهلة لمدة شهر لسداد مستحقات حسين ياسر المحمدى قبل صدور عقوبات ضد القلعة البيضاء.

شهدت الفترة الماضية أزمة داخل الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين الأجانب بعد تهديد الفيفا بخصم نقاط من الفريق الأبيض بمسابقة الدورى، لكن الأزمة انتهت بسداد جزء من المستحقات وإخطار الاتحاد الدولى بذلك.
loading...

ترشيحاتنا

ريهام سعيد ترد على هجوم محمد رشاد: إنت لسة فنان صاعد ومتاخدنيش كبش فدا

محافظ بورسعيد يضبط سيارتي تهريب بمنفذ الجميل ويأمر بوقفهما ٣ أشهر

الرئيس اليمني يغادر السعودية بشكل مفاجئ

رئيس وزراء بلغاريا يغادر مصر

السيسي: التعاون بين مصر وبلغاريا وصل إلى مستوى متقدم ..فيديو

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

أول رد فعل من برزنتيشن بعد إعلان الزمالك فسخ التعاقد معها

غرق رضيع داخل إناء ماء بعزبة أبو سيف في البحيرة

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

المدعى العام: حادث قطار المغرب في 16 أكتوبر ناجم عن السرعة المفرطة

شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

إحدى معازيم حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي تفجر مفاجأة صادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو
بويكو بوريسوف: نعمل على تشجيع السياحة البلغارية إلى مصر.. فيديو
رئيس وزراء بلغاريا: افتتاح جامعة بلغارية فى مصر خلال عام.. فيديو
السيسي: تعاون مشترك مع بلغاريا في جميع المجالات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟