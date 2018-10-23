أول رد فعل من الزمالك بشأن خطاب الفيفا تجاه مستحقات المحمدى

أكد المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لا توجد أزمة على الإطلاق مع حسين ياسر المحمدى بشأن مستحقاته المالية المتبقية.



وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن القلعة البيضاء جاهزة لتسديد مستحقات اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يطالب اللاعب بتوفير حساب بنكى فى مصر من أجل تحويل المبلغ المتبقى له.



وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم يطالب فيه بحصول حسين ياسر المحمدى، لاعب الزمالك الأسبق، على 800 ألف جنيه من القلعة البيضاء عبارة عن باقى مستحقاته.



وكشف الخطاب المرسل من الفيفا منح نادى الزمالك مهلة لمدة شهر لسداد مستحقات حسين ياسر المحمدى قبل صدور عقوبات ضد القلعة البيضاء.



شهدت الفترة الماضية أزمة داخل الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين الأجانب بعد تهديد الفيفا بخصم نقاط من الفريق الأبيض بمسابقة الدورى، لكن الأزمة انتهت بسداد جزء من المستحقات وإخطار الاتحاد الدولى بذلك.

