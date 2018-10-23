جراحة رباط صليبي وقطع فى الغضروف لناشئ الأهلي

خضع محمد خليل، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي — مواليد 2000، اليوم، الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، بمستشفى مصر الدولي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.



كان خليل قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، أثناء تدريبه مع فريق 2000 الذي يقوده أمين عرابي، وذلك بعد يوم واحد من خوضه مباراة مع فريق 1999، بقيادة مدحت طه إسماعيل، أمام الإنتاج الحربى، في بطولة الجمهورية، وتسجيله الهدف الأول بمجهود فردي رائع، ليساهم في فوز الأهلي 2–1.



وقال الدكتور محمود عبد العليم، طبيب فرق 2000، الذي حضر العملية مع اللعب أن الجراحة استغرقت ساعتين ونصف، وأنها أجريت لعلاج قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وإصلاح لقطع في الغضروف، مؤكدًا أن خليل سوف يبدأ التأهيل البدني من الغد، من أجل تقوية العضلات سريعًا.



وأوضح عبد العليم، أن فترة غياب محمد خليل عن الملاعب ستتراوح بين 6 أو 7 شهور، مؤكدًا أن الإصابة لن تؤثر مطلقًا على مستقبله، خاصة وأن استعداد اللاعبين الصغار للشفاء من إصابات الرباط الصليبي، وقدرة عظامهم على الالتئام تكون أكثر من اللاعبين الأكبر سنًا.

