ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جراحة رباط صليبي وقطع فى الغضروف لناشئ الأهلي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
خضع محمد خليل، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي — مواليد 2000، اليوم، الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، بمستشفى مصر الدولي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

كان خليل قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، أثناء تدريبه مع فريق 2000 الذي يقوده أمين عرابي، وذلك بعد يوم واحد من خوضه مباراة مع فريق 1999، بقيادة مدحت طه إسماعيل، أمام الإنتاج الحربى، في بطولة الجمهورية، وتسجيله الهدف الأول بمجهود فردي رائع، ليساهم في فوز الأهلي 2–1.

وقال الدكتور محمود عبد العليم، طبيب فرق 2000، الذي حضر العملية مع اللعب أن الجراحة استغرقت ساعتين ونصف، وأنها أجريت لعلاج قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وإصلاح لقطع في الغضروف، مؤكدًا أن خليل سوف يبدأ التأهيل البدني من الغد، من أجل تقوية العضلات سريعًا.

وأوضح عبد العليم، أن فترة غياب محمد خليل عن الملاعب ستتراوح بين 6 أو 7 شهور، مؤكدًا أن الإصابة لن تؤثر مطلقًا على مستقبله، خاصة وأن استعداد اللاعبين الصغار للشفاء من إصابات الرباط الصليبي، وقدرة عظامهم على الالتئام تكون أكثر من اللاعبين الأكبر سنًا.
loading...

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا .. الترجي يتقدم على بريميرو 2-1 في الشوط الأول.. فيديو

دار الكتب تنجح في وقف بيع مخطوطة قنصوة الغوري التاريخية في لندن

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

سقوط موظف استولى على 8 ملايين جنيه من أموال الدعم

برزنتيشن تخصص طائرة خاصة للنادي الأهلي

قرار عاجل من وزير التموين بشأن تخفيض أسعار الدواجن واللحوم المجمدة

شاهد... هدف تعادل الترجي في مرمى أول أغسطس من ركلة جزاء

ودعي التجاعيد والمسام الواسعة بوصفة بأقل التكاليف

ريهام سعيد ترد على هجوم محمد رشاد: إنت لسة فنان صاعد ومتاخدنيش كبش فدا

أول رد فعل من برزنتيشن بعد إعلان الزمالك فسخ التعاقد معها

متحدث الكهرباء يوضح اشتراطات تركيب العدادات الكودية

شاهد.. مفاجأة كارثية حول واقعة التحرش بفتاة داخل أحد المستشفيات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

فيديو

التنمية المحلية: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع.. فيديو
الرئاسة: بلغاريا كانت صوت مصر بالاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو.. فيديو
الكهرباء تكشف حقيقة زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.. فيديو
مها بهنسي تكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس .. فيديو
متحدث الكهرباء يوضح اشتراطات تركيب العدادات الكودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟