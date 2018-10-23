الرئاسة: ممثلو الشركات الأمريكية أشادوا بنهضة مصر.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية كان امتدادا للقاء مماثل عقد في نيويورك الشهر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .



وأضاف " راضي " في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الدعوة إلى رجال الأعمال الأمريكيين بزيارة مصر، والتعرف على حجم المشروعات التنموية وما تشهده مصر من طفرة كبيرة في المشروعات التنموية والاقتصادية في مختلف المجالات.



وتابع:" اللقاء تضمن عرض الوزراء الحاضرين لمجمل الجهود المبذولة في مختلف المجالات ومنها الصحة والصناعة والتجارة والاتصالات".



وأكمل:" ممثلو الشركات الأجنبية أشادوا بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة في مجال الإصلاح الاقتصادي والانضباط الشديد الملتزم به الحكومة المصرية والإرادة القوية في تحقيق التنمية والإصلاح وتنفيذ المشروعات التنموية الضخمة".



واستطرد:" سيتم إجراء زيارات ميدانية بدء من الغد للوفد الأمريكي لكافة المشروعات القومية الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يلمسوا التطوير والتنمية على أرض الواقع".

